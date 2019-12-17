رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على إجراء تغييرات واسعة في تشكيل فريقه ضد الإسماعيلي بعد غد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وينوي فايلر الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن أمام الإسماعيلي في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لإصابة أحمد فتحي بتورم في الركبة.

ويجهز فايلر سعد سمير للمشاركة في قلب الدفاع تحسبًا لعدم لحاق رامي ربيعة بمواجهة الدراويش لشكواه من الإجهاد بالإضافة إلى إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة

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ويجري رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي أشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها ومن المنتظر أن يشارك جونيور أجايي في نفس مركزه حال غيابه أمام الإسماعيلي وهو الموقف نفسه مع عمرو السولية الذي يعاني من نزلة برد ويتم تجهيز حسام عاشور لخلافته.

وينتظر فايلر موقف علي معلول من الجاهزية لمباراة الأهلي والإسماعيلي وسيكون محمود وحيد بديلًا له حال غيابه للإصابة.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.