رياضة | إلغاء لقاء الحمام مع بيلا في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء لقاء الحمام مع بيلا في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أحمد صالح حكم لقاء الحمام وبيلا في الجولة التاسعة من القسم الثاني، إلغاء المباراة، بعد بدايتها بـ 7 دقائق، ، بسبب النقص العددي من جانب لاعبي فريق بيلا.

وبدأ فريق بيلا المباراة بـ 7 لاعبين فقط، من الناشئين، لإنقطاع لاعبيه الكبار، بسبب أزمة المستحقات، وسقط أحد اللاعبين بداعي الإصابة، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء لعدم وصول العدد القانوني.

بذلك يتم إحتساب اللقاء بفوز الحمام، ووصولة إلى النقطة الـ 11 ، وتوقف رصيد بيلا عند النقطة الرابعة.