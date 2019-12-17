رياضة | عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر المنضم حديثاً من أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل.

وينوي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قيد كهربا الصفقة الجديدة بدلاً من محمد محمود لاعب الوسط المصاب بقطع في وتر أكيلس لطول فترة غيابه عن الملاعب وحاجته للتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

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ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي الأهلي بقيد نجم الزمالك السابق في القائمة المحلية والإفريقية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بعد الاعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام الماضية.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود كهربا من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر عقب فسخ اللاعب تعاقده مع النادي البرتغالي تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء.