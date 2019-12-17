رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يجتمع بكارتيرون عقب هزيمة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يجتمع بكارتيرون عقب هزيمة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأقيم الاجتماع بمكتبة النادي بحضور الجهاز الفني بالكامل بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

Advertisements

وكان مرتضى منصور قرر الاجتماع مع لاعبي الزمالك عقب الخسارة الثقيلة من طلائع الجيش، أمس الأثنين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر من طلائع الجيش أمس بنتيجة 3-2 في منافسات البطولة المحلية، بعد مباراة قوية من الفريقين شهدت أولي خسارة كارتيرون في رابع مواجهاته مع الأبيض.