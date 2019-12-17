رياضة | التشكيل الرسمي لـ "دكرنس" و"أبو قير" في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لـ "دكرنس" و"أبو قير" في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة دكرنس مع أبو قير، بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

ويخوض دكرنس اللقاء بتشكيل ضم : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، بكر أحمد ، أمير حجازى ، حميده على ، محمد السادات ، عادل فكرى ، عمر فاروق ، صامويل أوسو

بدلاء دكرنس : عمر ساجد ، السيد كناشة ، محمد عبدالمنعم ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، محمد حمودة ، إسلام رأفت

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تشكيل أبوقير لمباراة اليوم :

السيد الصاوى ، ابراهيم رجب ، مرضى جوده ، كمال أبوالفتوخ ، على عزت ، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين ، نادر فؤاد ، محمد علاء ، محمد عبدالله ، أسلم رمضان

بدلاء أبوقير : محمد طلعت ، محمود الملك ، أحمد حسنى ، فرانس ، أحمد شمامه ، كارفالا.