رياضة | ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأزمة في تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابات الحيرة المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قبل مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويستقبل برشلونة مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو غريمه ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن فالفيردي قرر بالفعل تشكيل فريقه أمام ريال مدريد لكنه يبقى حائرًا بين لاعبين فقط.

صحيفة "السبورت" أشارت إلى أن فالفيردي محتار بين سيميدو وسيرجيو بوسكيتس ومن سيقود منهما الجبهة اليمنى في مباراة الغد.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.