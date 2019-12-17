اونلاين | يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة السد القطري والترجي التونسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الترجي ال

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شاهد يلا شووت بلس مباراة السد القطري ضد الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، YALLA SHOOT PLUS على تحديد المركزين الخامس والسادس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

كورة بلس حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، لخوض مباراة صعبة وقوية ضد الترجي الرياضي التونسي، KORA PLUS في نهائيات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وكان السد القطري تلقى هزيمة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي، كورة جول حيث يسعى الفريق القطري لحصد المركز الخامس، KORA GOAL، وسط أرضه وجماهيره.

موعد مباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

ويلتقي السد القطري الترجي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

الأسطورة حيث تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية، alostora تابع حصريًا مباراة السد القطري ضد الترجي التونسي في نصف نهائي مونديال الأندية.

دوري بلس حيث افتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك، في الدور الربع النهائي، DAWRY PLUS شاهد بث مباشر مباراة نارية بين السد والترجي، لحسم البطاقة الشرقية.

على الجانب خسر الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني المدير الفني، مباراته أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد بدور الربع النهائي، كورة أونلاين وبات مطالبًا بالعودة إلى بلاده كأفضل خامس بالبطولة KORA ONLINE الترجي يصطدم بطموحات السد القطري، في نهائيات كأس العالم.

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