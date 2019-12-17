اونلاين | «كورة لايف Yallakora» مشاهدة مباراة بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الترجي Kora Sadd يلا شوت ماتش السد PLUS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث حي مشاهدة مباراة السد ضد الترجي التونسي yalla shoot liveعندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد مع نظيره الترجي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، في إطار المنافسة على المركز الخامس ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة السد ضد الترجي لمشاهدتها عبر kora star

حرصًا على مشاهدة مباراة السد ضد الترجي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، kora on lineحيث تنطلق مباراة السد ضد الترجي، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السد ضد الترجي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة عربية خالصة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية والعالمية.

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يسعى السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لإقناص المركز الخامس من نظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة السد ضد الترجي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE،

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