اونلاين | رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الترجي والسد القطري بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الترجي Sadd v

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ينتظر اليوم الثلاثاء عشاق الكرة العربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي الترجي الرياضي التونسي ونظيره نادي السد القطري في دور تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة مشاهدة مباراة السد ضد الترجي yalla shoot بث الاسطورة كورة لايف KORALIVE YALLAHO SHOOT بث مباشر kooora goal kora live.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي الترجي الرياضي التونسي ونظيره نادي السد القطري في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات يلا شوت Yalla Shootمباراة السد ضد الترجي

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