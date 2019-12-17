اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بين سبورت رابط ماتش السد يوتيوب NOW

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KOORA STAR موعد مباراة السد والترجي بكأس العالم للأندية

يستضيف ملعب خليفة لقاء السد القطري والترجي التونسي فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية KOORA STAR، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السد والترجي بكأس العالم للأندية اليوم KOORA GOAL, السد والترجي KOORA GOAL، تابع المباراة بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة YALLA SHOOT، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس 3 و beIN Sport HD 1.

KOORA STAR وكان السد قد خسر اللقاء الماضي من فريق مونتيري المكسيكي بثلاث أهداف لهدفين بينما خسر فريق الترجي أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السد والترجي KOORA LIVE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.