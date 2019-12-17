موعد والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأستون فيلا في كأس الرابطة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يواجه فريق ليفربول، نظيره فريق أستون فيلا، مساء اليوم، في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب فيلا بارك.



وسيعتمد ليفربول على العناصر الشابه، وذلك نظرًا لتواجد اللاعبين الأساسيين في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ولن يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة أيضاً، وسيحل نيل كريتشلي محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت 23 عامًا.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على آرسنال في دور الستة عشر بركلات الترجيح.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

مُعلق مباراة ليفربول وأستون فيلا

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يعلق مضر اليوسف على المباراة.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أستون فيلا:

حرسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، مورجان بويز، فان دين بيرج، لعروسي.

خط الوسط: شيريفيلا، هيربي كين، كريستي ديفيز.

خط الهجوم: لونجستاف، إليوت، ستيوارت.

التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا أمام ليفربول:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تايلور.

خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، ماكجين.

خط الهجوم: خوسيه بيليتيرو، تريزيجيه، كودجيا.