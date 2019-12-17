شاهد.. داني ألفيش وزوجته في المتحف المصري (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام نجم المنتخب البرازيلي ونادي ساوباولو البرازيلي ونجم برشلونة السابق، داني ألفيش، بجولة بصحبة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز في المتحف المصري. وتأتي هذه الجولة عقب زيارته لمنطقة الأهرامات وأبوالهول، أمس الاثنين، إذ صرح أن هذه الزيارة من أفضل الزيارات له في شتى زياراته، لتمتع تلك المنطقة بطبيعة خاصة لأهم المناطق التاريخية في العالم، والتي كان يحلم هو زوجته بزيارتها ويخططان لها منذ فترة طويلة. اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري اللاعب البرازيلي داني ألفيس يزور المتحف المصري

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