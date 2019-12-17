شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة عشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 أسدل الستار عن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بفوز لاتسيو على كالياري بهدفين مقابل هدف.

حيث تمكن يوفنتوس العودة إلى الصدارة مجددا بالتساوي مع الإنتر بعد فوزه على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسقوط إنتر ميلان في فخ التعادل أمام فيورنتينا بهدف لكل فريق. وجاء جدول الترتيب كالتالي: 1 إنتر ميلان، 39 نقطة. 2 يوفنتوس، 39 نقطة. 3 لاتسيو، 36 نقطة. 4 روما، 32 نقطة. 5 كالياري، 29 نقطة. 6 أتالانتا، 28 نقطة. 7 بارما، 24 نقطة. 8 نابولي، 21 نقطة. Advertisements 9 تورينو، 21 نقطة. 10 ميلان، 21 نقطة. 11 بولونيا، 19 نقطة. 12 هيلاس فيرونا، 19 نقطة. 13 فيورنتينا، 17 نقطة. 14 ساسولو، 16 نقطة. 15 ليتشي، 15 نقطة. 16 سامبدوريا، 15 نقطة. 17 أودينيزي، 15 نقطة. 18 بريشيا، 13 نقطة. 19 جنوى، 11 نقطة. 20 سبال، 9 نقاط.

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