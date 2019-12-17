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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
يلتقي نادي الهلال السعودي أمام فريق فلامينجو البرازيلي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامه حالياً في قطر، في اللقاء الذي سيقام على أرضية استاد خليفة.
وكان الهلال قد تخطى الترجي التونسي في الدور ربع النهائي بهدف نظيف أحرزه جوميز.
الطريق إلى النهائي
ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامينجو، أمام الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري، والتي ستقام يوم غدً الأربعاء، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.
موعد مباراة الهلال وفلامينجو
تقام مباراة الهلال وفلامينجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو
تذاع مباراة الهلال وفلامينجو على 4 قنوات ناقلة للبطولة وهي alkas HD 6، وalkas HD 3، وbeinsport HD 1، وbein sport HD.
معلقو مباراة الهلال ومونتيري
يعلق على مباراة الهلال وفلامينجو 3 معلقين وهم عصام الشوالي وخليل البلوشي وسمير اليعقوبي.
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