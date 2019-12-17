شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعيد جهود كابوريا قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة الجونة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد كابوريا فى مباراة الجونة بعد غيابه عن مباراة الزمالك بسبب وجود بند فى عقد إعارته يمنع ظهوره فى مباراة الزمالك .

ويمنح طارق يحيى فرصة الظهور فى ودية اليوم للبدلاء والمستبعدين على أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الزمالك بالأمس تدريبات استشفائية خوفاً من الإجهاد.

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ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.

وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.