شكرا لقرائتكم المقاولون يعسكر الخميس بالإسكندرية استعداداً لحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يواصل المقاولون العرب تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً في تمام الثالثة عصراً على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.
وخاض المقاولون 8 مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري العام فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في ومباراة واحدة وخسروا في مباراتين.
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