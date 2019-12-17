شكرا لقرائتكم المقاولون يعسكر الخميس بالإسكندرية استعداداً لحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للمقاولون العرب يوم الخميس المقبل موعدا للسفر إلى الأسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود التي تقام الجمعة المقبل على ملعب المكس بالأسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

يواصل المقاولون العرب تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً في تمام الثالثة عصراً على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

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كان وادي دجلة قد نجح في إيقاف سلسلة انتصارات المقاولون العرب التي استمرت لثلاث مباريات متتالية، بعد خسارة ذئاب الجبل أمام الفريق الدجلاوي بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ليتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 16 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام.

وخاض المقاولون 8 مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري العام فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في ومباراة واحدة وخسروا في مباراتين.