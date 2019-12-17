شكرا لقرائتكم جهاز الفراعنة يشاهد مباراة بيراميدز والجونة بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأول وتحديدا طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، مباراة بيراميدز والجونة فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، لمتابعة لاعبى الفريقين وتحديدا لاعبى بيراميدز.

يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، بمتابعة جميع المباريات واللاعبين قبل معسكر المنتخب فى مارس المقبل.

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ويواجه بيراميدز نظيره الجونة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثًا عن الفوز بعد تلقيه أول هزيمة فى المسابقة بالجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد وعلى نفس الوتيرة تلقى الجونة هزيمة قاسية من إنبى برباعية مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.