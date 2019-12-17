شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يهزم الشهداء بهدف نظيف ودياً استعدادا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم :أيمن رجب " حارس مرمى" ، محمد نصر ، محمد عمار ، كريم علاء ، محمد الضرف فى الدفاع ، عمر الوحش ،نادر رمضان ، وجيه عبد الحكيم ،خليل نيمار فى الوسط ، حازم مرسى فى الهجوم.
وشارك فى الشوط الثانى كلاً من كماتشو ،إسلام فراج ، محمد سليمان ، أحمد إبراهيم ، محمد عبد السميع.
ومن المقرر أن يخوض الأساسيين لفريق الإسماعيلي المران الرئيسى بعد قليل تحضيرا للمواجهة المرتقبة.
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