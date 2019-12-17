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الإسماعيلي يهزم الشهداء بهدف نظيف ودياً استعدادا للأهلي

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جدة - عمرو شويل تغلب الإسماعيلى على الشهداء بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى الخميس المقبل على ملعب بالمكس بالإسكندرية فى تاسع جولات الدورى المحلى ، و سجل هدف المباراة الوحيد الهداف الواعد حازم مرسى من ضربة جزاء.

 

بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم :أيمن رجب " حارس مرمى"  ، محمد نصر ، محمد عمار ، كريم علاء ، محمد الضرف فى الدفاع ، عمر الوحش ،نادر رمضان ، وجيه عبد الحكيم ،خليل فى الوسط ، حازم مرسى فى الهجوم.

 

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وشارك فى الشوط الثانى كلاً من كماتشو ،إسلام فراج ، محمد سليمان ، أحمد إبراهيم ، محمد عبد السميع.

 

ومن المقرر أن يخوض الأساسيين لفريق الإسماعيلي المران الرئيسى بعد قليل تحضيرا للمواجهة المرتقبة.

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