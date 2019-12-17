شكرا لقرائتكم أسوان يعلق على إيقاف التوأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصطفى أمين المشرف على فريق أسوان لـ "الخليج 365 "، كواليس المشادة التي نشبت مع إبراهيم حسن وحسن مصطفى داخل الملعب قائلاً: "بين الشوطين تهجم ابراهيم حسن على الحكام وتطاول بالألفاظ على لجنة المسابقات واتهام للحكام بأنهم يخدمون أسوان من أجل محاربة حسام وابراهيم، كل هذا ونحن كفريق أسوان نشاهد الموقف مثل الجميع ".

أضاف المشرف على أسوان: " حصل اتصال تليفوني بيني وبين اللواء أحمد سليمان رئيس النادي من أجل إبلاغه بالموقف وتحديد موقفنا من الهجوم الذى يحدث ، وخلال الإتصال فوجئت بحسن مصطفى مدرب سموحه بيتهجم محاولاً أخذ الهاتف.. وبيقولي بتكلم مين انت!"

واستطرد مصطفى أمين: " في ظل احتدام الموقف قام المدير الإداري لأسوان والاداريين بمحاولة الحديث مع حسن مصطفى لتهدئة الموقف، ولكن فوجئنا بإبراهيم حسن بسيل من الشتائم قبل أن يتدخل أفراد الأمن".

ووأوضح أمين: " اتصلنا برئيس النادي وقام بالاتصال بلجنة المسابقات "وقالولنا مالكوش دعوة" قمنا بتسجيل الواقعة وهناك عقوبات ستصدر أخر الأسبوع ولا نريد منكم أي رد فعل، فالتزمنا بهذا الأمر" .

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واختتم مصطفى أمين: " نادي أسوان لا يبحث عن إثارة المشاكل أو الخلافات وليس لنا أزمة مع أحد، لكن ما حدث كان موقفاً غريباً لم نراه في كرة القدم من قبل، كرة القدم رياضة مكسب وخسارة لا يجب أن تتحول لغير ذلك وأن تحاول سياسة الصوت العالي فرض نفسها ولجنة المسابقات قراراتها تسري على الجميع" .

و قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.