شكرا لقرائتكم الحكم الدولي محمد الصباحى يجرى عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري الحكم الدولي محمد الصباحي عملية جراحية بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي غيبته عن المشاركة في مباريات بطولة الدوري العام وغيرها من المسابقات مؤخرا.

وتعرض محمد الصباحي للإصابة في مواجهة الزمالك وانبي، والتي حسمها الفريق البترولي لصالحه ببطولة الدوري العام.

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وكان مصدر باتحاد الكرة قال إن طاقم حكام مباراة الزمالك وانبى كان جيدا ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء، وبالتالى لن يتم إيقاف الحكم محمد الصباحى رغم ما يتردد عن شكوى الزمالك ضده.

وتابع المصدر أن ركلة الجزاء التى تم إحتسابها للأبيض والتى أثارت جدلا، تدور مناقشات داخل لجنة الحكام حول صحتها ومدى إمكانية توقيع عقوبة على المساعد هانى عبد الفتاح وإيقافه من عدمه لأنه المسئول عن احتساب الركلة وليس الصباحى.