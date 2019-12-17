شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقام الاجتماع بمكتب رئيس النادي بحضور الجهاز الفني بالكامل بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.
ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، علي أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.
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