شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والجهاز الفني، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش امس بثلاثية مقابل هدفين. ويقام الاجتماع بمكتب رئيس النادي بحضور الجهاز الفني بالكامل بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك. ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، علي أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اجتماع مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.