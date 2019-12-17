شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. صلاح محسن ينتظم فى تدريبات الأحمر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض صلاح محسن، مهاجم الأهلي التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر الجزيرة ، بعد أن حصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي خلال الـ٤٨ساعة الماضية؛ بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي برصيد 18 نقطة.

كما شارك في المران اليوم أيمن أشرف لاعب الفريق بعد غيابه عن مران الأمس ليؤكد جاهيزته هو الأخر للمشاركة في مباراة الاسماعيلي.