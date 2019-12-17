شكرا لقرائتكم مدرب أحمال الزمالك السابق يتمنى التوفيق للقلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مانويل رودريجيز مدرب الأحمال الزمالك السابق، على الحساب الخاص به بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تمنى خلالها التوفيق للنادى الزمالك.

وعلق مانويل رودريجيز على صفحتة الشخصية بمواقع التواصل قائلا: دورى في الزمالك انتهى منذ فترة، ولكن أشكرهم على حسن المعاملة خلال هذا الوقت وأتمنى لهم حظًا سعيدًا في المستقبل.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء امس الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.