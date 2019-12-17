شكرا لقرائتكم انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك لبحث أسباب ثلاثية طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين. حضر الإجتماع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هاني زاده وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح . ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.

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