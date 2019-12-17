عبدالعزيز الفيصل: نتطلع إلى تنظيم أفضل نسخة لرالي داكار

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن العمل الدؤوب بدأ من أجل أن تكون النسخة المقبلة من رالي داكار هي الأفضل في تاريخ السباق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين في القدية، للكشف عن تفاصيل رالي داكار السعودية الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير المقبل.

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وقال رئيس هيئة الرياضة: نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020، والذي يعد ثمرةً لثقة قيادتنا وعزمها وطموحها، وسيكون نجاحه المنتظر نواةً للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030.

وأضاف: مع قرب انطلاق رالي داكار هنا في السعودية، سيرى العالم عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحراءها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب السعودية المضياف الذي يتطلّع للترحيب بالعالم، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار.

وذكر الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات: الآن بدأت الحكاية وبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ السباق بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، رجالاً ونساءً، كلٌ آتٍ إلى السعودية آملاً أن يشارك بمغامرةٍ لا تُنسى.