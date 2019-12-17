شكرا لقرائتكم كاريو: جيسوس "مجنون".. وأعطيته بعض المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف أندريه كاريو، جناح نادي الهلال، جورجي جيسوس، المدير الفني لفلامنغو البرازيلي، بالمدرب المجنون، لأنه يهتم بأدق تفاصيل كرة القدم، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع المدرب البرتغالي ومنحه العديد من المعلومات قبل نهائي كأس ليبرتادوريس.

ويلاقي الهلال يوم الثلاثاء فريق فلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تجاوز الترجي التونسي في المباراة الأولى بهدف دون مقابل.

وقال الدولي البيروفي في مقابلة مع صحيفة " uol" البرازيلية، يوم الاثنين: تدربت مع جيسوس في فريقين خلال مسيرتي، عندما كنت في البرتغال وأيضا مع الهلال السعودي قبل تدريبه فلامنغو.

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لقاء جيسوس مع الصحيفة البرازيلية

وأضاف: أمتلك ذكريات مميزة مع جيسوس، وكانت تجربة العمل معه جيدة جدا، لأنه مدرب طموح ويهتم بأدق التفاصيل، وكان دائما يعتمد علي، وهناك مودة كبيرة بيننا، لكنه رجل مجنون بكرة القدم.

وكشف اللاعب البالغ من العمر "28 عاما" أنه ساعد جيسوس قبل نهائي كأس ليبرتادوريس، ومنحه العديد من المعلومات حول مدينة ليما البيروفية التي استضافت النهائي بين فلامنغو ريفر بليت الأرجنتيني.

وحول مباراة الهلال وفلامنغو، ذكر كاريو: يمكن أن يستفيد جيسوس من تدريبه للهلال، ولكن على أرض الواقع الكفة متساوية بين الفريقين، ونعلم أن فلامنغو لديه عناصر على مستوى عال من الجودة، لكن كرة القدم تلعب 11 ضد 11، ولدينا العديد من اللاعبين المميزين.