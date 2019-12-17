شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على أسوان يكشف كواليس خناقة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصطفى أمين المشرف على فريق الكرة بنادى أسوان على قرار لجنة المسابقات بإيقاف كل من حسن مصطفى وإبراهيم حسن لما بدر منهما من تعدٍ عليه خلال مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف.

وكشف أمين، لـ"الخليج 365"، كواليس المشادة التى نشبت مع إبراهيم حسن وحسن مصطفى داخل الملعب قائلاً: "بين الشوطين تهجم إبراهيم حسن على الحكام وتطاول بالألفاظ على لجنة المسابقات واتهام للحكام بأنهم يخدمون أسوان من أجل محاربة حسام وإبراهيم، كل هذا ونحن كفريق أسوان نشاهد الموقف مثل الجميع".

وأضاف المشرف على أسوان: "حصل اتصال تليفوني بيني وبين اللواء أحمد سليمان رئيس النادي من أجل إبلاغه بالموقف وتحديد موقفنا من الهجوم الذى يحدث، وخلال الاتصال فوجئت بحسن مصطفى مدرب سموحة بيتهجم محاولاً أخذ الهاتف.. وبيقولة بتكلم مين إنت".

واستطرد مصطفى أمين: " في ظل احتدام الموقف قام المدير الإدارى لأسوان والإداريين بمحاولة الحديث مع حسن مصطفى لتهدئة الموقف، لكن فوجئنا من إبراهيم حسن بسيل من الشتائم قبل أن يتدخل أفراد الأمن".

ووأوضح أمين "اتصلنا برئيس النادي وقام بالاتصال بلجنة المسابقات "وقالولنا مالكوش دعوة" قمنا بتسجيل الواقعة وهناك عقوبات ستصدر آخر الأسبوع ولا نريد منكم أى رد فعل، فالتزمنا بهذا الأمر".

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واختتم مصطفى أمين: "نادى أسوان لا يبحث عن إثارة المشاكل أو الخلافات وليس لنا أزمة مع أحد، لكن ما حدث كان موقفاً غريباً لم نراه في كرة القدم من قبل، كرة القدم رياضة مكسب وخسارة لا يجب أن تتحول لغير ذلك وأن تحاول سياسة الصوت العالي فرض نفسها ولجنة المسابقات قراراتها تسرى على الجميع".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالى ضمن مسابقة الدورى الممتاز، وفقا لما جاء فى تقريرى مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.