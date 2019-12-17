شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السولية وربيعة عن تدريبات الأهلى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيّب عمرو السولية لاعب الأهلى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الجهاز الطبى للأهلى إن السولية غاب عن المران الجماعى، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة فى تدريبات اليوم.

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ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى، فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

فى الوقت نفسه اشتكى رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر من حالة إجهاد حرمته من المشاركة فى مران الفريق الجماعى أيضا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى قبل مران الغد للاطمئنان على حالته ولتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى.