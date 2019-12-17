شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض والجهاز الفنى، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين.

ويعقد الاجتماع بمكتب رئيس النادى بحضور الجهاز الفنى بالكامل بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون وأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.