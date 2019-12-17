شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس.. 7 أرقام لـ"إنبى والمصرى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى الممتاز المباراة المرتقبة بين فريقى إنبى والمصرى البورسعيدى، المحدد لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

ويسعى فريق إنبى فى هذا اللقاء إلى مواصلة سلسلة الفوز بعدما حقق فوزا قويا فى الظهور الأخير على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، من أجل التقدم فى جدول الترتيب.

فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح المسار بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ إنبى والمصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: