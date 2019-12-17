شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب أحمال الزمالك السابق يتمنى التوفيق للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء امس الاثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، تمنى مدرب أحمال الزمالك السابق التوفيق للقلعة البيضاء الفترة المقبلة.

ويعد هذا اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

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