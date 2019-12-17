شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صلاح محسن وأيمن أشرف لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل الأهلي صدارة الدوري، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي برصيد 18 نقطة.
كما شارك في المران اليوم أيمن أشرف لاعب الفريق بعد غيابه عن مران الأمس ليؤكد جاهيزته هو الأخر للمشاركة في مباراة الاسماعيلي
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