شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صلاح محسن وأيمن أشرف لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر الجزيرة، حيث حصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي خلال الـ٤٨ساعة الماضية؛ بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بعد غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري، بعدما وصل للفوز السادس على التوالي برصيد 18 نقطة.

كما شارك في المران اليوم أيمن أشرف لاعب الفريق بعد غيابه عن مران الأمس ليؤكد جاهيزته هو الأخر للمشاركة في مباراة الاسماعيلي