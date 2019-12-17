شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعيد اكتشاف مواهبه فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى استكشاف مواهبه خلال مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صوراً من مران الفريق الأحمر عبر حسابها على فيس بوك، أظهرت الصور حسين الشحات ممسكاً بكاميرا ويقوم بتصوير زملائه خلال المران.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبلة فى المباراة التى يستضيفها استاد المكس بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام التى يتصدرها الفريق الأحمر برصيد 18 نقطة، حصدها الأهلى من 6 مباريات خاضها فى البطولة محققاً العلامة الكاملة بالانتصار فيها جميعاً.



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