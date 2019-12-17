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حسين الشحات يعيد اكتشاف مواهبه فى مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى استكشاف مواهبه خلال مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صوراً من مران الفريق الأحمر عبر حسابها على فيس بوك، أظهرت الصور حسين الشحات ممسكاً بكاميرا ويقوم بتصوير زملائه خلال المران.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبلة فى المباراة التى يستضيفها استاد المكس بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام التى يتصدرها الفريق الأحمر برصيد 18 نقطة، حصدها الأهلى من 6 مباريات خاضها فى البطولة محققاً العلامة الكاملة بالانتصار فيها جميعاً.

اجاي
اجاي

 

الاهلى
الاهلى

 

الشحات
الشحات

 

حراس المرمى
حراس المرمى

 

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حسين الشحات 2
حسين الشحات 2

 

حسين الشحات ومحمود وحيد
حسين الشحات ومحمود وحيد

 

رمضان صبحي
رمضان صبحي

 

صالح جمعه
صالح جمعه

 

صالح
صالح

 

فايلر
فايلر

 

قفشة
قفشة

 

محمود متولي
محمود متولي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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