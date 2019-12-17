شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صالح لـ"تايم سبورت": الأهلى يستطيع تعويض رحيل أزارو "المشتت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمود صالح نجم الأهلى الأسبق أن أداء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر مشتت وأداؤه فى الملعب يثير العديد من علامات الاستفهام.

وقال محمود صالح، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو، "رغم تسجيل أزارو هدفاً مع الأهلى إلا أن أداءه عليه علامات استفهام شديدة ويتسم بالتشتت"، ولا أعلم إن كان أزارو يرغب فى الرحيل عن الأهلى، لذا لا يبدو بكامل تركيزه مع الفريق ومستمر فى إهدار الفرص السهلة وفى حالة صحة هذه الأنباء فالفريق قادر على تعويض ازارو سواء باللاعبين الموجودين أو حتى بصفقة هجومية جديدة".

وعلم ”الخليج 365” أن المغربى أزارو لم يتلقى حتى هذه اللحظة أى عروض رسمية، إلا أنه تلقى عدداً من العروض الشفهية، لكن لم تصل قيمتها للقيمة الموضوعة من قبل إدارة الأهلى، وهو الأمر الذى قد يؤجل بيع اللاعب للصيف المقبل حال عدم النجاح فى بيعه بمبلغ يقل عن 3 ملايين دولار، وتتلاقى رغبة وليد أزارو مع إدارة الأهلي حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن النادي لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة ومن ثم العودة من جديد لحسابات منتخب بلاده، خاصة وأنه كان أحد أهم عناصر أسود الأطلسي قبل تعرضه لإصابة طويلة، ومن بعدها لم يشارك مع الأهلي بشكل منتظم لأسباب فنية.