صامويل إيتو يفتح النار على الأفارقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد النجم الكاميروني صامويل إيتو، الصحفيين الأفارقة، لأنهم لم يصوتوا للسنغالي ساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية، التي يؤمن إيتو بأن ماني كان الأجدر بالفوز بها.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان قد توج بجائزة الكرة الذهبية، مطلع الشهر، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما حل السنغالي ساديو ماني رابعا.

إيتو أكد في تصريحات صحفية، أن ساديو ماني كان الأجدر بالجائزة من ميسي، ولو تم تتويجه بالكرة الذهبية، لن يشتكي أحد، لأنه يستحقها، ولأنه خاض أفضل مواسمه.

أسطورة كرة القدم الأفريقية قال: توج ميسي بالجائزة لأن جميع الصحفيين من أمريكا الجنوبية صوتوا له، بينما صوت عدد كبير من الأوروبيين لفيرجل فان دايك، ولهذا حل ثانيا.

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لاعب برشلونة السابق أضاف، بينما الأفارقة لم يصوتوا لماني، وهذه كانت المشكلة الحقيقية، الأفارقة لديهم مشكلات مع الأفارقة الآخرين.. علينا الاتحاد لو كنا جادين في إنهاء هيمنة الأوروبيين ولاعبي أمريكا الجنوبية على جوائز الأفضل في العالم، نحن نخذل أنفسنا.

ساديو ماني توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، كما احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مناصفة مع المصري محمد صلاح، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، ونجح في قيادة منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، قبل أن يخسر أمام الجزائر في النهائي، بنتيجة 0-1.

يذكر أن إيتو حل في المركز الخامس في تصنيف الجائزة، عام 2009، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو والإسبانيين تشافي وأندريس إنييستا.

ولا يزال الليبيري جورج واياه الأفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة، وذلك في عام 1995، متفوقا على الألماني يورجن كلينسمان، والفنلندي ياري ليتمانين.