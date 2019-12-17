الامارات | بالفيديو.. النجم بوغبا في «حفلة رقص» وجمهور مانشستر يونايتد مصدوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. النجم بوغبا في «حفلة رقص» وجمهور مانشستر يونايتد مصدوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار شريط فيديو، ظهر فيه نجم فريق مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، وهو يرقص، غضب مشجعي «الشياطين الحمر»، وعدد من اللاعبين ومسؤولي إدارة النادي. وسبب الغضب، حسبما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم، أن الجميع اعتقد أن اللاعب طريح الفراش في الوقت الراهن، لذلك تأخرت عودته إلى النادي، لكنه بدلاً من ذلك، ظهر في «فيديو» لحفل زفاف شقيقه بفرنسا، وهو يرقص بحماسة.. بحسب الصحيفة.

وتعود الواقعة إلى الجمعة الماضية، وهي تخالف تماماً تصريحات مدرب الفريق، النرويجي أولي سولسكاير، الذي ذكر أن سبب تأخر التحاق بوغبا بالفريق، يعود إلى وعكة صحية ألمت به، جعلته يمدد فترة إقامته في فرنسا لبضعة أيام. وقالت الصحيفة إن اللاعب ظهر بصحة جيدة، ولا تبدو عليه آثار المرض، الأمر الذي زاد تعقيد وضعه في النادي. يذكر أن بوغبا يغيب عن الفريق منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، وكان متوقعاً أن يعود في الأيام الماضية، كما أنه يثير الجدل منذ الصيف الماضي، بسبب تعبيره في أكثر من مناسبة عن رغبته في مغادرة الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.

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