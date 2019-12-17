شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يخضع للفحص الطبي غدًا لتحديد موقفهم من مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الثلاثي رمضان صبحي وعمرو السولية ورامي ربيعة، لاعبو النادي الأهلي، فحصًا طبيًا، غدًا الأربعاء، لبيان إمكانية مشاركتهم في مباراة فريقهما أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية، الخميس القادم، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
ولم يتمكن رمضان صبحي من استكمال التدريبات، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، إذ من المنتظر أن يجري أشعة اليوم، قبل أن يخضع غدًا للفحص الطبي.
وغاب «السولية» عن تدريبات الفريق الجماعية، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، وسيخضع بدوره للفحص الطبي، غدًا، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإسماعيلي.
ولم يشارك رامي ربيعة بدوره في مران الفريق الجماعي، صباح اليوم، بعد شكوته من حالة إجهاد عام، وسيخضع اللاعب أيضًا للفحص الطبي قبل مران الغد لتحديد موقفه من مواجهة الدراويش.
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