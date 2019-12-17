شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية من لجنة الانضباط على إبراهيم حسن وحسن مصطفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، لمدة 6 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان بمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت، أول أمس، وفقًا لما جاء في تقريري الحكم ومراقب اللقاء.

وكذلك، قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى، مدرب سموحة لمدة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق المشرف العام على فريق أسوان، مصطفى أمين محمد، كما جاء في تقرير مراقب المباراة.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه بسبب ما بدر من إبراهيم حسن من سلوك غير رياضي ترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي عقب المباراة المذكورة، حسب تقرير مراقب المباراة.