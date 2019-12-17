شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك» يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة مشجعي كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم الإنجليزية.

وحصل «فان دايك» على تصويت أكثر من 340 ألف من الجماهير، ليتفوق على رحيم ستيرلينج، الذي حل في المركز الثاني، وكذلك على باقي المرشحين ساديو ماني، لاعب ليفربول، وسون هيونج مين، لاعب توتنهام، وجيمي فاردي، هداف ليستر سيتي، بالإضافة إلى بيير-إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.

وأصبح الهولندي رابع لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة، بعد كل من لويس سواريز وفيليبي كوتينيو ومحمد صلاح.