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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. وظائف شاغرة بوزارة التعليم العالي في هذه التخصصات الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داخل مصر، عن حاجتها لشغل وظائف أﻣﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋد، أمين كلية التجارة وإدارة الأعمال، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة ﺣﻠﻮان، بشرط اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮارد ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 81 لسنة وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬية، وإﺟﺎدة ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ، وﻗﻀﺎء ﻣﺪة ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 16-01-2020، بجامعة ﺣﻠﻮان - اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻹداري - اﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ - ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻓﺮاد وﻫﻴﺌﺔ التدريس، مرفقًا المستندات الآتية: 9 ملفات (أصل +8 صور) تشمل الآتي: - ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ. - ﺑﻴﺎن ﻋﻦ أﺑﺮز اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﻘﺪم وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ٢ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪه. Advertisements - اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺣﺪة أو أﺣﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءاﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻻﺻﻼح اﻻداري رقم 95 لسنة 2017 معتمدة. - إﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺸأن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻤﻠﺨﺺ واﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ، وﻋﻤﻞ presentation له على برنامج PowerPoint ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎدات. - 6 ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ. - ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ سارية. - ﺻﻮرة ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ إن وﺟﺪ.

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