عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هبوط قاذفة روسية طويلة المدى اضطراريا بسبب عطل في المحرك

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفة طويلة المدى من طراز "توبوليف تو-22"، هبطت اضطراريا بسبب عطل في إحدى محركاتها، خلال رحلة روتينية في مدينة "أستراخان".



وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، "إن طاقم الطائرة تمكن من توجيهها بعيدا عن منطقة سكنية والهبوط على أرض صخرية".

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.