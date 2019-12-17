شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. حسام عاشور يتعافى من نزلة برد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للنادى الأهلى تعافى حسام عاشور،من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدف عمرو السولية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مسابقة الدوري.

وغاب عاشور عن مواجهة حرس الحدود بسبب نزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة، وقام بتنفيذ برنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بات جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل بإستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.