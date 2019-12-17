شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يجرى أشعة لتحديد حجم إصابته قبل مواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تعرض لإصابة خلال مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، يتوجه رمضان صبحي لاعب الاهلي بعد قليل لأحد المراكز الطبية القريبة من اه لنادي الأهلي لأجراء أشعة لتحديد حجم الأصابة ، التى قد تُهدد مشاركته في لقاء الاسماعيلي بالدوري.

وتعرض رمضان صبحي لأصابة خلال مران اليوم في العضلة الخلفية جعلته غير قادر على إستكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

ومن المقرر أن يُجري رمضان صبحي الأشعة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق من أجل تحديد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات المقبلة وـأن كانت الفحوصات الأولية تُشير إلى أن اللاعب سيغيب فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام حسب درجة الأصابة.

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ويخضع رمضان صبحي لفحص طبى غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات وكذلك موقفه من المشاركة في لقاء الاسماعيلي وأن كانت المؤشرات تؤكد أن اللاعب لن يلحق بلقاء الاسماعيلي.

ويختتم الأهلى تدريباته غدا، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.