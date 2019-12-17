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شكرا لقرائتكم محمود فايز يحصل على رخصة تدريب من الاتحاد الكولومبى .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نشر محمود فايز على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلاً : "الحمدلله معادلة خبرتي الكرويه والحصول علي الرخصه PRO النسخه الاحدث من الاتحاد الكولومبي FCF و أتحاد أمريكا الجنوبيه COMEBOL كمدير فني معتمد في أي حته في العالم أو أي بطوله دوليه".
أكد فايز أنه جاهز للتدريب فى منصب جديد وهو المدير الفني بعد حصوله على العديد من رخص التدريب إلى جانب تواجده فى أكثر من منتخب على رأسها المنتخب المصري ثم أوزبكستان .
كما عمل فايز في عدد من أندية الخليج على رأسها النصر السعودي والعين الإماراتي وغيرها من الأندية الخليجية، وتواجد كمدرب مساعد مع العديد من المدربين مثل الأرجنتيني كالديرون، الإسباني كيكي فلوريس، الأورجوياني فوساتي، الكولومبي ماتورانا، الكراوتي زلاتكو، الأرجوياني كاربنيو، الأرجنتيني بيتزي، الهولندي فرانك ريكارد.
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