شكرا لقرائتكم السولية يغيب عن مران الأهلي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الجهاز الطبي للأهلي إن السولية غاب عن المران الجماعي، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة منعته من المشاركة في تدريبات اليوم.
ومن المنتظر أن يخضع السولية لفحص طبي غدا الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإسماعيلي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.
فى الوقت نفسه اشتكى رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر من حالة إجهاد حرمته من المشاركة في مران الفريق الجماعي أيضا ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الغد للإطمئنان على حالته ولتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الأسماعيلي.
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