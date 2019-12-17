شكرا لقرائتكم فايلر يقفز 137 مركزاً في تصنيف أفضل مدربي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي قفزة هائلة في تصنيف مدربي أندية العالم الصادر من موقع "clubworldranking" العالمى.

وارتقى رينيه فايلر 137 مركزاً بعد النتائج الرائعة التي حققها مع النادي الاهلي بمختلف المسابقات والتي كان أخرها الفوز على وادى دجلة وحرس الحدود بنتيجة 3 – 0، و1 – 0 على الترتيب ضمن منافسات الدوري العام.

وحل فايلر المدير الفني للنادي الاهلي في المركز الـ 579 في تصنيف مدربي أندية العالم بدلاً من المركز الـ 716 عالمياً.

في حين يحتل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المركز الـ 880 عالمياً بين مدربي أندية العالم.

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وحافظ أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على صدارة تصنيف مدربي أندية العالم، قبل مواجهة ريال مدريد غداً الاربعاء في مباراة الكلاسيكو بملعب "كامب نو" في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

كما حافظ يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على المركز الثاني متفوقاً على جاياردو مدرب ريفربليت الارجنتيني، وماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الايطالي، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي على الترتيب.