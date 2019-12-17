شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الأهلي .. محاضرة فنية لـ فايلر قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مران الفريق اليوم ، الثلاثاء، بمُحاضرة فنية مع لاعبي الفريق ناقش خلالها عدة أمور خاصة بالإرتباطات المقبلة وأهمها لقاء الأسماعيلي بالدوري.

يلتقي الاهلي مع الاسماعيلي في السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الخميس، بإستاد المكس في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

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وتحدث فايلر مع لاعبي الاهلي لمدة 10 دقائق بشأن بعض التعليمات الفنية قبل بدء المران الذي تم تقسيمه على عدة فقرات بدنية وفنية بجانب مران قوي لحراس المرمى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 18 نقطة.