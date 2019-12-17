صدمة في الأهلي قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الإسماعيلي و الأهلي المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز ستقام بملعب المكس كما هو محدد ولم يتم نقلها إلى استاد اخر.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز ستقام بملعب المكس كما هو محدد ولم يتم نقلها إلى استاد اخر.

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وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تقدمه بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى ، واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى ، وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كل الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلاً عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن نقل المباراة من ملعب لآخر تعليمات أمنية وليس لاتحاد الكرة أي دخل به، وبالتالي مباراة الإسماعيلي و الأهلي باستاد المكس حتى الآن.