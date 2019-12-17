شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم 6 مراكز في تصنيف أندية العالم.. وبيراميدز يتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز النادي الأهلي 6 مراكز في التصنيف الاسبوعي الصادر من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث حل في المركز الـ 42 عالمياً بدلاً من المركز الـ 48 الذي احتله في التصنيف الماضي.

وتغلب الاهلى على وادى دجلة وحرس الحدود بنتيجة 3 – 0، و1 – 0 على الترتيب ضمن منافسات الدوري العام، فيما تراجع بيراميدز 13 مركزاً "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 117 عالمياً بدلاً من المركز الـ 104 الذي احتله في التصنيف الماضي.

وصعد الزمالك 8 مراكز ليحتل المركز الـ 139 عالمياً والثالث على صعيد الفرق المصرية خلف ناديا الاهلي وبيراميدز، فيما حقق الاسماعيلي قفزة هائلة في التصنيف بعدما ارتقى للمركز الـ 209 عالمياً بدلاً من المركز الـ 248 الذي احتله في التصنيف الماضي.

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ولم يطرأ جديد على المركز الخمسة الاولى في التصنيف، حيث حافظ برشلونة الاسباني على الصدارة متفوقاً على ليفربول الانجليزي وفالنسيا الاسباني، وريفربليت الارجنتيني وريال مدريد الاسباني على الترتيب.

في حين يتصدر الهلال السعودي الذي يواجه فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، قائمة الاندية العربية في التصنيف حيث يحتل المركز الـ 15 عالمياً، يليه النصر السعودي في المركز الـ 33 عالمياً، ثم الاهلي المصري في المركز الثالث عربياً.