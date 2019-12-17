شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم 6 مراكز في تصنيف أندية العالم.. وبيراميدز يتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد الزمالك 8 مراكز ليحتل المركز الـ 139 عالمياً والثالث على صعيد الفرق المصرية خلف ناديا الاهلي وبيراميدز، فيما حقق الاسماعيلي قفزة هائلة في التصنيف بعدما ارتقى للمركز الـ 209 عالمياً بدلاً من المركز الـ 248 الذي احتله في التصنيف الماضي.
ولم يطرأ جديد على المركز الخمسة الاولى في التصنيف، حيث حافظ برشلونة الاسباني على الصدارة متفوقاً على ليفربول الانجليزي وفالنسيا الاسباني، وريفربليت الارجنتيني وريال مدريد الاسباني على الترتيب.
في حين يتصدر الهلال السعودي الذي يواجه فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، قائمة الاندية العربية في التصنيف حيث يحتل المركز الـ 15 عالمياً، يليه النصر السعودي في المركز الـ 33 عالمياً، ثم الاهلي المصري في المركز الثالث عربياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتقدم 6 مراكز في تصنيف أندية العالم.. وبيراميدز يتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.