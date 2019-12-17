شكرا لقرائتكم فايلر يوافق على رحيل عمار حمدى من الأهلي فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعطى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإعارة عمار حمدي لاعب الفريق لأحدي الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتلقي عمار حمدي الذي لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم عروض من أندية محلية أبرزها من سموحة والاتحاد السكندري وانبي. Advertisements ورحب فايلر علي إعارة عمار حمدي لأي ناد محلي لمدة ستة أشهر حتي نهاية الموسم الحالي ، من أجل تجهيزه. ويرغب عمار حمدي في الرحيل للاتحاد بعدما سبق وتألق في صفوفه علي سبيل الإعارة قبل عودته للأهلي مطلع الموسم الجاري.

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